六龜區將近1.3萬人口，其中65歲及行動不便的婦孺民眾占近總人口的四分之一，因此，高雄市政府交通局與六龜區公所合作規劃，讓「幸福小黃」開進六龜山城，3月13日起公車式小黃「幸福小黃」將為六龜鄉親服務，方便鄉親就醫、外出訪友及交通轉乘。

此次針對六龜區公車路網不足的邊陲地區規劃2條T520、T521小黃行駛路線，分別由中興里尾庄及荖濃里水冬瓜出發，沿路經過停靠站並到公所行政中心，終點站在六龜農會前，採固定時刻發車，於每週二、四提供往返各1班次服務，比照公車每段次收費12元。

該行駛路線分別為解決六龜區中興里因人口老化致搭車人口減少而公車停駛近20年的交通問題及解決新發里與荖濃里因88風災致高131線道路中斷的交通運輸問題，更是完善旗美山城幸福服務網串聯之最後一哩路。

六龜區公所表示，六龜地區因部分的公車路網不夠完善，因此深入社區接駁的公車小黃，尤其是對偏鄉地區的長輩阿公、阿嬤無論是洽公、採買、訪友、就醫或轉運等需求，都能提供便利的服務。

高雄市長韓國瑜表示，希望偏鄉民眾能與市區民眾一樣，交通、醫療、教育及經濟發展資源分配都能得到改善，六龜幸福小黃啟用後，就完成東九區最後一塊拼圖。

高雄市政府交通局表示，為落實「兼顧城鄉、高雄一家」的社會福利政策，讓小黃不僅是小黃，更擔任守護偏鄉交通的重責大任，六龜公車式小黃通車後，旗美9區就呈現完整幸福小黃交通網絡。

(中時 )