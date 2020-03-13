高雄銀行為改建新總行大樓，12日與現有總行鄰地王姓地主簽訂土地買賣契約，購地總價為2.678億元，面積約167坪。

土地完成移轉後，將以476坪基地規劃興建新總行大樓為未來高雄地標建築，樓地板面積可望較現有大樓倍增至3,000坪上下，不僅有利於總行各單位合署辦公，大幅提升經營效率，對於活絡高雄不動產與振興地方經濟，也都有正面幫助。

高雄銀行配合高雄市政府各項提振高雄在地經濟的政策任務，包括去年宣佈的「金融三箭」，分別針對在地招商、小微新創與青年購屋推出超低利貸款，開辦後反應熱烈，尤其是「高雄市招商企業融資專案」、「雄速貸」及「安居高雄市民首購優惠房貸專案」、「線上青創貸款」相當受到市民歡迎，有助吸引產業投資高雄、青年安居高雄不必外漂，繁榮高雄經濟。

近期新冠肺炎疫情蔓延趨勢未止，嚴重影響經濟與民生，高雄銀行也配合政府執行各項紓困政策，並推出「齊心防疫高銀最相挺方案」，以年利率1.58％放貸協助微型資金周轉，幫助業者度小月。

(工商 )