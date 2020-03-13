歐盟兩名官員和兩名外交官表示，中國和歐盟原定於3月底在北京舉行的峰會將因冠狀病毒疫情而推遲，這令歐盟就自由貿易問題向中國施壓的努力受挫。

路透報導，中國從未公開中國總理李克強與歐盟執委會新任主席馮德萊恩和歐洲理事會新任主席米歇爾會晤的日期，但歐盟外交官之前表示，雙方已就3月30～31日會晤達成一致。

一名歐盟高級外交官表示，峰會將被推遲，但不會取消。這與從籌備此次會議的其他外交官和官員那裡獲得訊息一致。中國外交部沒有回應記者的置評請求。

推遲峰會的決定，使歐盟失去一個向中國政府施壓，要求其兌現2019年4月做出的承諾的機會。中國當時承諾平等對待歐洲在中國的企業，停止強迫在中國經營的外國企業分享敏感技術的做法。

儘管中國的冠狀病毒疫情已過了高峰期，但受此次危機影響，最近幾週，在北京舉行的一系列籌備會議，以及包括中國貿易談判牽頭人、國務院副總理劉鶴等在內的中國高級官員訪問布魯塞爾的行程均被取消。

這使得峰會幾乎不可能舉行，因為從貿易到綠色能源投資等將在峰會上達成協議的領域，雙方幾乎未進行任何磋商。一名歐盟官員說，中國處於癱瘓狀態，新冠疫情讓一切變得複雜化。

儘管歐盟27國領導人和中國國家主席習近平仍將於9月在德國城市萊比錫會晤，但歐盟外交官希望利用3月會晤，為萊比錫會議在貿易問題上取得突破奠定基礎。

布魯塞爾方面希望在萊比錫峰會上與北京方面達成一項投資協議。歐盟執委會貿易執委郝根曾表示，要做到這一點，必須在7月完成大部分磋商，但已經浪費了很多時間。

一位了解談判情況的歐盟官員表示，雙方甚至尚未開始準備3月峰會的官方共同聲明，這一聲明被視為是工作取得進展的重要步驟。

過去，此類中歐峰會主要被視為「感覺良好」的聚會，目的是鞏固兩個經濟體之間的聯繫，以扞衛一個基於多邊規則的開放型全球經濟。

但法國總統馬克宏呼籲不要再對中國的實力「過於天真」。2019年歐盟執委會將中國稱為「系統性競爭對手」。

許多歐洲國家政府對他們所說的中國未能兌現其開放承諾感到失望。另一位歐盟高級外交官表示，中國可能試圖利用萊比錫峰會作為一個「巨大的宣傳機器」，以顯示與歐盟這個全球最大的貿易集團的密切關係，藉此與中國和美國總統川普之間的貿易戰形成鮮明對比。

(工商 )