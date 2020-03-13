立法院院會上午三讀通過600億元新冠肺炎特別預算案，朝野政黨皆無異議通過。

總統蔡英文昨日也宣布加碼400億元，讓就安基金、觀光發展基金等移緩濟急，讓整體紓困與振興經費上看1,000億元。

(工商 )