沿海鄉鎮民眾13日到縣議會陳情，呼喊抗議口號。（周麗蘭攝）

副議長蘇俊豪（左三）代為轉交陳情書給縣政府建設處與農業處。（周麗蘭攝）

雲林離岸風力發電將設置80座風力發電機，低頻噪音、高壓電線電磁波引起民眾恐慌，陳情多名議員，雲林縣議會副議長蘇俊豪及多名議員13日舉行記者會，要求縣府與中央相關單位擬修法管制。雲林縣府建設處表示，將轉請中央研議規範。

雲林離岸風場總規畫在雲林口湖、四湖海岸8公里外海域，設置80座風力發電機，施工期約2年。

蘇俊豪表示，設置風機應該比照德國標準，距離村落1500公尺內不得設置，但台灣目前僅規範250公尺，高壓電線的電磁波更令居民人人自危；不論未來要規範距離1500公尺或1000公尺，中央應召集專接學者研議出安全距離。

蘇俊豪說，沿海偏鄉居民謀生已不易，政府執行率能政策不應再犧牲他們的權益縣議員林深表示，政府以核養綠無法照顧百姓，沿海土地因高壓電線將通過而變成「狗屎地」，呼籲地主都出來齊力反對。

一名養殖業者表示，政府若不理沿海居民權益，台西鄉民會做好抗議到底的準備。出席記者會的還有縣議員蔡孟真、許志豪、麥寮鄉代吳明宜、台西鄉代表趙育祥、四湖鄉代表蔡坤育等人。

民眾舉牌發聲「我們支持綠能；但別犧牲我們」、「給沿海偏鄉居民身為人的基本生活環境」「我們支持綠能；但別犧牲我們」、「給沿海偏鄉居民身為人的基本生活環境」、「比照德國訂定距離民宅1500公尺以上才能設置風力發電設施」、「陸上風力發電機低頻致癌」、「陸上風力發電機24小時產生風切噪音」、「陸上風力發電高壓電纜管線輻射致癌」、「高壓電纜管線不要經過村莊」。

雲林縣府建設處表示，2025年達成率能占比25％是中央的綠能政策，中央有責任擬出規範，讓各界依循，本案將轉請中央研議陸上風機規範。

(中時 )