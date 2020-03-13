屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔日前傳出產權糾紛。（潘建志攝）

屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔日前傳出產權糾紛，以陳寶全為首及主張擁有塔位權益的民眾連2個月前往萬法寺抗議，卻都不得其門而入，事後陳又向周刊投訴。住持釋見引13日前往地院按鈴提告，指出陳利用媒體與網路抹黑、汙衊、恐嚇，將不再沉默、以訟止惡。

萬法寺旁的中東寶塔產權多次易主，目前由萬法寺住持釋見引所有。1月7日主張擁有1000個塔位的陳寶全及近百位民眾，到萬法寺前拉白布條抗議，陳指出當初他買了1000個塔位投資，最近想要入寺看塔，卻遭寺方刁難不讓他進入。

2月7日陳向屏東縣議員潘長成投訴，檢舉塔內消防設施不合格，帶領縣府相關單位前往會勘，被寺方委任律師以私人產權及稽查未依程序為由拒絕。陳因此向周刊投訴，指控釋見引用偷天換日的簽約手法，騙了他1000個塔位。

釋見引及律師團13日前往地院對陳等人按鈴提告。釋見引指出，陳等人對於她侵占寶塔使用權的指控，十多年前就由屏東地檢署不起訴處分；沒想到陳現在又故技重施，不僅出動黑衣人聚眾包圍佛門，還委請縣議員到寺裡「查水表」，完全無視台灣法制，甚至利用部分媒體訛傳虛偽事實。

她說，原本她因新冠肺炎疫情期間不願興訟，陳等人卻不願尋求法律途徑，一再放話，並以旁門左道方法進逼，寺方迫於無奈只能對陳等人提出恐嚇危安、公然侮辱、加重誹謗，恐嚇得利等罪，希望能正本清源、以訟止惡，不再讓佛教界形象繼續受損。

(中時 )