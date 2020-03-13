台中市清水義交中隊成立快打支援，當發生交通事故造成車輛回堵時即啟動。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水義交中隊成立快打支援，當發生交通事故造成車輛回堵時即啟動。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

不只警方有快打部隊，台中市清水義交中隊成立快打支援，日前轄區內發生公車與小客車相撞事故，一度造成交通嚴重回堵，義交立即啟動快打，5人趕往現場協助警方疏導車輛，在最短時間內恢復交通順暢，獲得用路人肯定，清水義交快打可以說是全台創舉。

新型冠狀病毒升溫，警方投入不少警力加強各項防疫，台中市清水警分局交通組組長顏永椿鑒於轄區發生交通重大事故時，車輛回堵影響來往人車安全，雖立即加派鄰近警力到場支援排除，無形中也增加警方勤務率。

清水義交中隊長崔惠國等人於義交聯繫時，雙方以警方打速打擊部隊為構想，研擬一套義交快打支援模式，若發生交通重大事故後車輛回堵時，經警方評估需請求義交支援時，以區域性(或鄰近週邊)支援為主，由義交幹部透過網路公務群組，通知就近前往協助疏導交通，以維護用路人行車安全。

義交快打模式10日上午第一次啓動，當日早晨由於各地降下傾盆大雨，上午7時許正值上課上班時段，沙鹿高工校門前方發生公車與小客車相撞事故，造成小客車車頭凹陷，一度致交通嚴重回堵。

當時正在鄰近執行交通疏導勤務義交幹事楊臨湍知悉後，立即趨前查看，經回報後立即啓動義交快打模式，由鄰近執勤義交人員及未服勤有空閒人員也服勤趕往現場支援，5名義交與現場警方共同指揮調撥車道及疏導交通，使得事故迅速排除，將交通影響降到最低。

義交中隊隊長崔惠國表示，就職以來積極調整內部人員勤務及加強勤務人員本職學能和狀況處置，以最少人力發揮最大功能，並以警力有限、民力無窮概念，全力協助警方疏導各項交通，除保護自身及警方安全外，也維持交通順暢，本次快速支援勤務，構想源自警察快速打擊部隊，以區域性支援為主，立即投入鄰近交通崗與勤餘人員，讓事故現場交通回堵狀況立即獲得改善。

清水警分局交通組組長顏永椿指出，義交快打模式不僅能快速到場支援，現場員警也能安全快速處理，並迅速恢復交通順暢；另外，他也呼籲，駕駛或用路人能遵守各項交通規則，以避免交通事故發生。

(中時 )