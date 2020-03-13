疫情蔓延、油價暴跌、美股崩盤，國民黨立委李貴敏形容這三箭齊發催生了「史詩級的黑天鵝」橫在我們面前。李貴敏說這些衝擊前所未見，尤其在野黨已全面配合紓困條例立法完成，特別預算也等於空白授權，「民進黨政府滿手彈藥，快動起來吧！」

李貴敏指出，蔡總統昨天甚至召開國安高層會議，一改蘇內閣這段時間以來輕忽以對、不專心也不用心的態度，特別點到維持股匯市穩定，以及強化短期經濟動能的必要性，也顯示問題的確極其嚴重。

李貴敏強調，台灣企業面臨斷鏈危機，處境堪慮，但行政部門主管機關卻只會叫人民把供應鏈補起來、換別國供應商或委外代工，根本是用空洞口號因應危機。

事實上，中國大陸已是全球第二大經濟體，不僅是世界工廠，也是主要市場，因此包括美國，各國際大廠早因大陸疫情引發原料斷鏈傷透腦筋；如疫情盡快落幕，衝擊還可限縮，若到廠商無存貨可支撐，對實體經濟影響無疑將繼續擴大，誰也躲不過。

李貴敏並指出，企業斷鏈只有供應斷鏈嗎？起碼還包括了「物流」斷鏈、「市場」斷鏈、「資金」斷鏈等不一而足。整個經濟活動的衝擊和價值鏈危機，行政官員現在看出來了嗎？

李貴敏呼籲政府重視，美股在疫情與油價夾擊下狂跌，加劇恐慌性賣壓。連巴菲特都說這是他活了89年以來首見。美股周四再度暴跌，道瓊工業指數跌10％，創下1987年黑色星期一崩盤以來最大單日跌幅；以美國對全球經濟的影響力，未來金融市場恐面臨更大挑戰，恐慌如燎原之火，令人不寒而慄。

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(中時 )