三重客運藍38公車的6名駕駛，因曾搭載新冠肺炎第32例外籍看護，經公司給予14天有薪防疫假後，6人健康狀況良好，今正式復工。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

6名駕駛健康情況一切良好，今天返回工作崗位，個個直呼：很開心、很高興。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

三重客運藍38公車的6名駕駛，因曾搭載新冠肺炎第32例外籍看護，經公司給予14天有薪防疫假後，6人健康狀況良好，今正式復工；董姓駕駛坦言，得知搭載確診病患時有點緊張，幸好自己都有確實做好出車前的車內清潔消毒、量體溫、戴口罩、勤洗手等防疫措施，「趁著防疫假期間將家裡重新粉刷，今重返工作崗位，實在開心。」

另名62歲的何姓駕駛是6人中年紀最長，公車駕駛資歷長達14年，他說休假在家期間，除了追劇也動手整理屋頂花圃、做做運動，但因不能外出，跟關在監獄一樣，「今天終於重獲自由了！」

新北市交通局長鍾鳴時今上午赴三重客運樹林站致贈雞精，他表示，得知確診病患行蹤後，交通局立即檢查公車的清潔紀錄，並調閱行車影像，確認這名外籍看護和6名駕駛全程配戴口罩，三重客運也立即召回所有車輛進行大規模消毒，並針對駕駛再加強教育訓練，嚴格要求出車前量體溫、戴口罩和勤洗手。

鍾鳴時表示，非常感謝公車駕駛和業者守住防疫第一線，不但依照流程及規定處理，並再嚴格加強自主管制，給予這6名駕駛14天的帶薪防疫假，讓他們好好休息、在家自主健康管理。

三重客運總經理李建文表示，交通局自1月起即要求市區公車出車前皆須消毒一次，尤其車內乘客最易碰觸的扶手、拉環、下車鈴、座椅及驗票機等，務必加強清潔和消毒外，每輛公車一周二次進行空調管線清洗和消毒，更嚴格要求駕駛出車前必需量體溫、戴口罩和勤洗手，全面做好防疫，請民眾安心搭乘。

(中時 )