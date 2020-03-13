大陸A股兩市13日大幅低開後，維持震盪，截至午間收盤，滬指跌3.32％，深成指跌3.5％，創業板指跌3.37％；不過，特高壓類股逆勢上漲，包括中國西電、平高電氣等逾6股漲停；晶片、集成電路概念盤中拉升；而防疫相關的口罩、消毒劑、新能源等跌幅居前。

(旺報 )