陸A股午盤滬指跌3.32％ 特高壓逆市走強 11:402020/03/13 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股兩市13日大幅低開後，維持震盪，截至午間收盤，滬指跌3.32％，深成指跌3.5％，創業板指跌3.37％；不過，特高壓類股逆勢上漲，包括中國西電、平高電氣等逾6股漲停；晶片、集成電路概念盤中拉升；而防疫相關的口罩、消毒劑、新能源等跌幅居前。 (旺報 ) #高壓 #a股 #防疫 #盤中 #概念 也許您會感興趣 推薦閱讀 守護移工 走動式防疫雙語宣導 04:102020/03/09 地方新聞 預防社區感染 桃園防疫不野蠻 04:102020/03/09 地方新聞 疫情來襲 富邦人壽保戶免驚 04:102020/03/10 生活新聞 停課不停學！ 師生示範「一對多雙向視訊教學」 13:042020/03/10 生活 防止疫情擴大 竹縣社福機構防疫措施 14:442020/03/10 生活 防疫照顧假僅6.4％家長敢請 勞長：如給薪初估要百億元 11:262020/03/11 生活 東京奧運倒數計時 體育署擬邀防疫醫師隨團出賽 16:292020/03/11 生活 校園防疫 水神抗菌液口碑佳 04:102020/03/12 生活新聞 打菜用餐 學童提醒市長不能講話 04:102020/03/12 地方新聞 愛買量販13日起開賣台糖75％防疫酒精 18:252020/03/12 生活 財經熱門新聞 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 - 工商 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇在後頭 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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