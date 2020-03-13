嘉義長庚醫院於入口處設置查驗健保卡專屬通道。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

進入醫院的民眾須先讀健保卡核對旅遊史等TOCC。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

世界衛生組織已宣布新冠肺炎為全球大流行疾病，嘉義長庚醫院13日宣布自16日縮短探病時間，一般病房探視每日僅開放一次探視時段，時間為上午10點到下午2點，加護病房為上午11點到11點30分，每床2人為限，陪病者維持1人。

嘉義長庚表示，醫院於入口處設置查驗健保卡專屬通道，進入醫院的民眾須先讀健保卡核對旅遊史等TOCC，另提醒民眾，若14天內有自疾管署公告之旅遊疫情國家返台，請暫緩探視病人並於居家隔離檢疫，自主健康管理期間也請延後非急迫需求之醫療或檢查。

(中時 )