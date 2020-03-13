因應疫情 嘉義長庚自3／16起縮短探病時間 11:452020/03/13 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義長庚醫院13日宣布自16日縮短探病時間。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義長庚醫院於入口處設置查驗健保卡專屬通道。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真） 進入醫院的民眾須先讀健保卡核對旅遊史等TOCC。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真） 世界衛生組織已宣布新冠肺炎為全球大流行疾病，嘉義長庚醫院13日宣布自16日縮短探病時間，一般病房探視每日僅開放一次探視時段，時間為上午10點到下午2點，加護病房為上午11點到11點30分，每床2人為限，陪病者維持1人。 嘉義長庚表示，醫院於入口處設置查驗健保卡專屬通道，進入醫院的民眾須先讀健保卡核對旅遊史等TOCC，另提醒民眾，若14天內有自疾管署公告之旅遊疫情國家返台，請暫緩探視病人並於居家隔離檢疫，自主健康管理期間也請延後非急迫需求之醫療或檢查。 (中時 ) #醫院 #探病時間 #病房 #新冠肺炎 #嘉義長庚 #探病 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 台北榮總防疫升級 一般病房探病改一天一次 15:102020/03/09 生活 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 彰化30醫院上千診所 禁探病 04:102020/03/13 地方新聞 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 生活熱門新聞 義國肺炎死亡破千 米蘭台人曝封城實情：與武漢不同 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 防疫優先 警籲開車也有10個「母湯」 - 生活 第三次世界大戰 全球12.8萬人染病...醫曝台灣最安全 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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