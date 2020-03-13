日前56歲李芳雯上《我愛冰冰Show》進行「歌唱合作賽」，她抽到和主持人陽帆合唱，唱之前她還應眾人要求，特地將原本的黑色罩衫脫掉，誠意獻上波濤「胸」湧，下身則是迷你短裙露出修長美腿，讓陽帆不自覺眼睛盯著看，同為女人的白冰冰也嘆為觀止，「這根本是少女的身材，皮膚還那麼好。」

白冰冰把當天到棚內探班的帆嫂Judy找上台，Judy立馬問陽帆，「我難得來探班，就看到你在跟人家聊天，怎麼回事啊!」讓陽帆趕緊撇清直說不認識，看到沒化妝的老婆大人竟露臉，陽帆則開玩笑，「我發現妳今天真的是生氣的，妳很少沒有錢也願意上台的。」

孫翠鳳、檢場、陳俊生、徐亨、謝麗金碰巧都是第一次來上《我愛冰冰Show》，孫翠鳳帶著女兒陳昭婷及團員李郁真一起宣傳新作《大河彈劍》，訪問時，意外洩漏已婚的陳昭婷已經生完小孩，孫翠鳳其實升格當了阿嬤。

檢場出場時被白冰冰問了一句，「我一直以為你很高。」檢場馬上接話，「我這樣還叫矮，那你咧。」楊繡惠邊唱邊演，整個人撲向檢場，左腳還抬高掛在檢場的腰上，檢場順勢便將她往後仰，沒有套好的橋段讓裙子裡沒穿安全褲的楊繡惠當場走光。節目內容請鎖定本周六(3/14)中視晚間8點《我愛冰冰Show》。

(中時 )