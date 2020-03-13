高偉光（右）劇中品嚐迪麗熱巴的手藝。（WeTV提供）

高偉光被網友戲稱是「天地公主」。（WeTV提供）

迪麗熱巴與高偉光在大陸古裝劇《三生三世枕上書》組「鳳東CP」，該劇熱度隨著2人虐戀持續攀升，網路點擊已突破63億人次。高偉光飾演的東華帝君，外表高冷內心狂熱，對迪麗熱巴喊疼、撒嬌、耍賴等樣樣來。

大多數英雄受傷了愛逞英雄，高偉光劇中角色則是在愛情前卸下高冷，被網友虧從「天地共主」秒變「天地公主」。高偉光認為，「因為愛情，一個厲害的神仙也會有弱小一面才可愛吧？所以他（東華帝君）愛撒嬌。」

有趣的是，高偉光在《三生三世枕上書》活了36萬年，堪稱是「母胎單身」，與迪麗熱巴是他第一場戀愛，卻有如經驗老道般對迪麗熱巴使出摸頭殺、公主抱、鴛鴦浴等行為，讓高偉光虧自己是「道德是啥本君無」。

高偉光與迪麗熱巴戲中時常想替彼此做什麼，對方卻不知道，導致誤會重重，經過誤會後才能得到圓滿結局，網友笑說：「高偉光在別人面前擰瓶蓋，在迪麗熱巴面前擰不開瓶蓋。」

高偉光認為迪麗熱巴的撒嬌功力，最可愛之處是她劇中以人形去扮演狐狸的時候。他另外分享，剛開始戴頭套拍戲有點難受，尤其古裝戲造型相當重要，有時可能因一點造型上的問題而導致該場戲重拍。

「第一次看到劇裡東華帝君紫衣白髮造型，跟以前的造型很不一樣，我還想說這是我嗎？」他認為，透過造型可以幫助自己貼近角色，「觀眾也是從角色認識我，等到他們再想起來時，更多也是記住我飾演過東華帝君。」

(中時 )