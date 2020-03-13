樂高(LEGO)迷以及任天堂(Nintendo)玩家快看啊！為了紀念一年一步的瑪莉歐日(Mario Day)，遊戲界兩大龍頭攜手合作，推出具備桌遊特性、樂高積木可組合性以及任天堂旗下超級 IP《瑪莉歐兄弟》的全新積木組。這一類遊戲具備了傳統樂高遊戲自組積木的樂趣，更結合了電子遊戲的特性，發揮了雙強組合 1+1>2 的威力。官方尚未公布盒組上市日期，但肯定已經引爆玩家期待，快開始存錢準備入手吧！

LEGO Super Mario's adventures begin!

與知名 IP 聯名是樂高行之有年的策略，包含與電影《侏儸紀世界》(Jurassic World)、《星際大戰》(Star Wars)、《哈利波特》(Happy Potter)系列等，可說都是滿足了影迷的無限想像。而樂高最新聯名力作，就是與日本遊戲大廠任天堂合作，在瑪莉歐日 3 月 10 日(縮寫是 Mar 10 與 Mario 很接近，因此訂為瑪莉歐日)預告推出全新積木盒組。從曝光的影片來看，當然具備樂高自組積木的樂趣，但是組合積木不是本次套裝合組的重點，在積木組合難度與積木組方面，更偏向德寶(Duplo)系列，積木篇大而且僅需要少量積木就可以組合成瑪莉歐主角。

重點在於盒組本身的積木可以讓玩家自己編排成為一道完整的遊戲關卡，像是《超級瑪利歐創作家》(Super Mario Maker)的實體化作品。積木組成的瑪莉歐人物，眼睛以及肚子部位都有 LED 螢幕，用來展示人物的眼神還有當前狀態。據了解，積木瑪莉歐還具備 NFC 功能，當玩家手持它走過關卡時，會因感應到的關卡內容(例如吃金幣、到達終點)而在肚子部位呈現結果，像是半電子遊戲的形式。

日本環球影城預計在預定 7 月份舉行的東京奧運前，推出超級任天堂世界Super Nintendo World，將讓《瑪莉歐塞車》以及「蘑菇王國」神還原，讓真人在樂園裡頭走就可以化身瑪莉歐兄弟，體驗身在遊戲中吃金幣、打怪的樂趣。而樂高與任天堂本次合作的積木盒組，也與任天堂樂園有異曲同工之妙，只是將場景限制在積木盒組中，但仍舊能體驗彷彿真實進入《瑪莉歐兄弟》遊戲中的感受。無論是樂高迷還是任天堂迷，或者是瑪莉歐兄弟的粉絲，絕對是無抵擋力，期待可以趕快入手。《Ars technia》網站報導，本次雙方合作的積木組據了解共有 14 款，積木數從 10 塊到 100 塊不等，售價從 3.99 歐元~99.99歐元，有機會在 8 月 1 日後上市(但樂高、任天堂官方都未公布，可保留看待)。

(中時電子報)