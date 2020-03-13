台中市警五分局文昌出派所員警葉人豪、林宗德日前凌晨2點多，在路邊巡邏，突遭民眾攔車呼救，邱姓女駕駛指稱後座兒子心臟病發「快沒呼吸！」，險昏厥需要救援，員警查看車內男童呼吸微弱，立刻幫婦人開道，沿路鳴笛護送至醫院急診室，挽救1條寶貴性命。

文昌派所指出，當時2名員警行經大連路與崇德路口，遠遠見1輛白色自小客車由對向疾速駛來，並且就在警車面前違規紅燈左轉，2人見狀準備前往攔查告發，白色轎車卻緊急剎車，邱姓女性駕駛匆忙下車向警方呼救，請求協助開道至醫院。

邱姓婦人慌張向警方說，兒子從小心臟不好，當天因氣溫驟降，突然感到身體不舒服，感覺快要沒氣了，她必須跟老天搶時間救人，就近醫院的方向前進，怕延誤就醫，希望警方能夠協助護送帶路到醫院。

救人如救火，為了爭取寶貴時間，分秒必爭，2人二話不說，火速為邱姓女子鳴笛開道直奔醫院，婦人沿途跟緊警車，心裡十分著急，如熱鍋上螞蟻般，最後順利將兒子送抵醫院救治，逐漸恢復意識，婦人才破涕為笑，感謝員警熱心地協助。

(中時 )