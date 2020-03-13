劍麟(2228)考量公司資金充沛與財務體質健全，董事會決議通過擬配發2019年每股現金股利5元，今天逢國際股災，公司股價也打落跌停，現金殖利率攀高到6.9％。

2019年第4季由於展示架進入出貨淡季，加上歐美陸續有長假，單季營收轉弱，但迴轉認列過往每年預提未分配盈餘稅，使得劍麟2019年營收為46.02億元，年增8.8％，但本期淨利6.56億元，獲利年增3成，每股稅後盈餘8.66元。

該公司2月營收為2.48億元，年減23.2％，主要受到大陸農曆新年延後復工，目前汽車事業部的整體復工率達8成以上，也未接獲主要客戶取消訂單通知，如果大陸復工狀況能持續順利，整體產銷狀況就可迅速回到正軌。

劍麟去年募資約6億元用於波蘭廠及台灣廠，波蘭廠2020年投產，就近供應ZF，第一筆ZF預縮式安全帶預計每年可貢獻2億元營收，未來轉向系統及安全氣囊零組件也有望於波蘭廠生產，供應歐洲市場，波蘭廠預期為今年最大成長動能。此外，安全氣囊因單台車輛使用數量提高，JSS新開發案件將集中在2020年底陸續量產，預計明年有明顯貢獻，挹注新的動能。

(時報資訊)