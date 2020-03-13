車用先進駕駛輔助系統(ADAS)持續朝高階自駕系統發展，加速車用光達(LiDAR)新技術應用，儘管未來兩到三年仍將以飛時測距(Time of Flight；ToF)為車手光達主要測距方式，但調頻連續波(Frequency ModulatedContinuous Wave；FMCW)光達具偵測距離長、不受其它光線干擾、可同時計算速度等優勢，亦獲部分車廠青睞。

目前已成功量產的中距車用光達係用於支援高速公路塞車情境半自駕功能，停車場、都市、市郊等行車環境則各有其適用光達，就車款而言，短程接駁巴士、自駕計程車、自用小客車有其不同光達外觀與功能需求，光達業者可盤點自身優勢，尋找適切的利基市場。

DIGITIMES Research分析師陳一帆觀察車用光達(LiDAR)量測距離、偵測物件與相關零組件技術發展，調頻連續波(FMCW)測距方式雖未成熟，但獲部分車廠青睞；光束控制(beam steering)以機械式光達具相對成熟優勢，微機電(Micro-Electromechanical Systems；MEMS)與閃光(flash)光達業者則將尋求適切的利基應用，區隔適用車型與道路環境以加速商用時程。

儘管與飛時測距(Time of Flight；ToF)光達相比，調頻連續波光達具偵測距離長、不受其它光線干擾、可同時計算速度等優勢，然尚處實驗室樣品階段，未來2~3年仍將以飛時測距為車用光達主要測距方式。

在光束控制技術方面，目前自駕計程車(robotaxi)與自用小客車搭載的光達多採機械構造，控制光束掃描，而微機電光達需克服散熱、抗震等車規驗證，閃光光達則可測距離有限，然若能定位適切的應用場景，將有助車用光達加速商用。

至於雷射光源(emitter)與光感測器(detector)在波長與材質上相互對應，現階段光達業者多依成本考量做選擇，透鏡、濾光膜等光學零組件過往較常被忽略，然實具改善訊噪比(Signal Noise Ratio；SNR)、發散或收聚光束等關鍵影響。

(時報資訊)