康茵茵、夏語心上《全家有智慧》各自率領隊員進行一場台語大對決。夏語心在自我介紹時被老師糾正名字「語」的念法是ㄍㄨˋ不是ㄩˋ讓她一開始就上了一課，兩隊回答起床做的第一件事情時，夏語心隊回答看手機、擦口水，康茵茵隊則回答穿衣服，讓主持人阿松妙回：「這代表她睡覺都沒穿衣服」，兩隊你來我往，戰況激烈，最後康茵茵被逼急了，小心翼翼地說:「這是我朋友的經驗，她說起床第一件事是看隔壁睡的人是誰！」

隨著比賽進行，兩姝不免「釘孤枝」，面對題目「頭目鳥」康茵茵猜是眼高於頂的人，夏語心則猜是視力很好的人，結果老師說明頭目鳥是指很熟悉地方的人，才讓兩人恍然大悟。康茵茵與夏語心的好交情也在節目中一覽無遺，當康茵茵被問到關於台南神農街的題目時，她下意識地找好姊妹夏語心求救：「夏語心你是台南人快救我！」夏語心聞言則搞笑拿起手機裝忙。

主持人阿松也在節目上為兩人公開徵男友，沒想到她們的條件更是出人意表，康茵茵語重心長地說：「只要不要向我借錢就好。」夏語心則希望找一個像阿松一樣會講台語的人，遭到阿松迅速打槍：「我已經結婚了！」夏語心連忙澄清：「不是你啦！想太多。」

(中時 )