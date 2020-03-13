新冠肺炎疫情肆虐全球，越南境內確診人數累計44例，而其中一名確診者竟是越南第一首富太平洋集團董事長的女兒阮仙。而阮仙的父親得知在英國倫敦的女兒出現咳嗽症狀，為了讓她得到妥善的治療，花費千萬包機費用將她接回越南。

根據《越通社》報導，24歲的阮仙是國內第32例新冠肺炎的確診者，2月底在英國時曾與確診病患有接觸史，之後陸續出現咳嗽等病狀。她的父親愛女心切，砸下250萬人民幣（約1075萬台幣）租用大衆集團的達索獵鷹8X公務機，包機把女兒從英國載回越南。

阮仙與父親、哥哥們的合照。

阮仙回到越南胡志明市後，馬上到衛生單位進行隔離和檢測，果然結果呈現陽性，中鏢新冠肺炎，雖然陸續出現發燒等症狀，但幸好提早獲得治療，目前生命狀況穩定。阮仙也公開自己在歐洲的行程，提醒大家注意。

事實上，阮仙的父親投資眼光極佳，早期便到越南投資發展，被外界譽為「越南品牌大王」，身價不凡；而她的女兒也因為出身優渥，常現身在名貴的社交圈，時尚的打扮在社交平台上小有名氣，外界稱她為「越南第一富家女」。

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(中時電子報)