學生將手套標示穴位並附上應對病症。（陳淑娥攝）

出門攜帶穴位按摩手套，可隨即舒緩身體不適感。（陳淑娥攝）

WHO將新冠疫情列為全球大流行令不少人感到焦慮，弘光科大護理系學生發揮巧思製作穴位按摩手套，民眾若頭痛、噁心、焦慮、失眠等症狀，自行施以穴位按摩即可舒緩不適感，是自我保健的好幫手。

護理學院院長邱艷芬表示，護理學院每年舉辦專題競賽，引導學生利用創新思維方向，實證護理臨床工作的指引，讓護理工作更簡化、方便，更具有啟發性，進而提高工作上的效益，今年獲得專題競賽冠軍的「對症之穴位按摩手套」這組學生便很有創意，穴位按摩手套的設計，讓護理人員、民眾、病患能夠自我保健。

「對症之穴位按摩手套」由護理系大四5位學生一起製作。學生林品妤說，上大學後，偶爾會有頭痛困擾，由於和同學選修中醫課，便一起創作穴位按摩手套。他們事先調查市售相關產品，都只標示穴位卻沒有應對病症，因此，他們把兩個做結合更方便使用。

學生用12種顏色區分不同病症，包括頭暈、便祕、胸悶、腹脹、失眠等，手套縫製上不同顏色代表對應穴位，手套指頭的部分，還縫製上2款大小不同的珠子，按壓使力時產生不同力道。

學生曾佩瑜說，手套不是用一般市面上現成的白色手套，而是去找更透氣、更舒適、更有彈性、又不會脫線的布打版縫製而成，再用各種顏色針線一針一線縫上穴道位置。

學生朱婉綺說，手套設計以自助助人按摩為理念，手套上的珠子可以讓施力時更方便，攜帶也很方便，無時無刻不限地點，只要有空便能戴上手套按摩穴道，舒緩不適感。

指導老師護理系副教授王文綺強調，現在護理教育強調批判性思考，學生運用所學發想出創新設計，把課堂上老師教授的知識轉換變成實用產品，除了可以幫助別人，也能幫助自己。她常鼓勵學生多動腦，多參加專題製作競賽，將有助於未來醫院臨床工作。

(中時 )