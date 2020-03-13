新冠肺炎疫情在美惡化，截至12日已有1215確診病例、36死，其中紐約市白思豪表示，現今該市確診人數為95人，但估計下周恐破千，因此宣布紐約市進入緊急狀態，並稱這場疫情「恐長達六個月」。

紐約市白思豪表示，該市確診人數為95人，但估計下周恐破千，因此宣布紐約市進入緊急狀態。

據美媒《CNBC》報導，紐約市確診病例原本95人，但24小時之內突增42起確診。對此，市長白思豪（Bill de Blasio）在記者會上表示，目前該市有1780人正在自主隔離、29人須強制隔離，並預計下周確診人數恐上升至千人，因此宣布紐約市進入緊急狀態。

白思豪表示，為了防止疫情擴大，大型的聚會所如布魯克林籃網隊主場館巴克萊中心（Barclays Center）、麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）可能關閉數月。他表示，宣布緊急狀態賦予市長新權力範圍廣泛，包括實施宵禁、關閉大眾交通系統、關閉公共場合、糧食配給、商品價格限制以及停止酒類品銷售。

白思豪坦言，過去一天的發展「令人震驚」，疫情「很可能演變成6個月的危機」，宣布緊急狀態並非輕率決定，情勢已達不得已的地步。他也表示，想大多數的人都沒有經歷過像現在如此的公共生活，並向紐約市民透露，「每日將會有重大改變」措施。

不過提到是否會此取類似大陸武漢市的「全市隔離」，白思豪表示這只會讓人生活品質降級，且不切實際。白思豪也強調，雖然許多公共場所將關閉，但他會竭盡全力確保學校正常上課，「孩子們需要食物，家長們也需要讓他們有地方去」。

此外，就在白思豪宣布緊急狀態前，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）也宣布紐約州即日起禁止500人以上的大型集會，包括百老匯劇院；學校、醫院、公共運輸則排除在外。

(中時電子報)