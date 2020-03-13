新冠肺炎疫情攪局，恐讓宅家防疫看球賽的人都要叫苦連天。NBA官方12日宣布2019年至2020年的賽季暫停，復賽時間將另行通知，並表示，將利用停賽期研擬下一步抗疫措施。目前，NBA如猶他爵士隊中鋒Rudy Gobert和同隊後衛Emmanuel Mudiay已確診感染新冠肺炎。

NBA的停賽，不管對聯盟還是球星，甚至球迷，都是巨大損失。據第一財經引用《富比世》的數據顯示，在2018至2019賽季，NBA總收入達88億元（美元，下同），NBA單一球隊的平均價值為21.2億元，同時，有25位左右的球員年薪超過2千500萬元，NBA堪稱全球最大的造富工廠。但隨著疫情的擴散，造富工廠得關閉一段時間。

另外，作為全球商業化最成功的運動賽事，NBA門票收入、媒體轉播版權收入和商業贊助是其三大主要營收來源，現在也受到衝擊。根據數據，在2018至2019賽季，NBA總收入達88億元，門票收入占比22％，版權收入佔比30％；目前，NBA單一球隊的平均價值為21.2億元，年增14％。

聯盟內部人士估算，無限期停賽將使NBA損失至少5億元的門票收入。本賽季每個主場比賽能為主場球隊平均帶來約200萬元的門票收入，後續還有263場例行賽，而這5億元損失並不含門票費更高的季後賽。

另外，媒體轉播版權和廣告收入也將受到影響。目前，有逾2百個國家轉播NBA，NBA每年僅靠電視轉播收入就能獲得超過20億元的收入；2014年，NBA與ESPN、TNT達成轉播合約，這項為期9年的合約總價達240億元，從2016至2017賽季生效，持續到2024至2025年賽季。

根據Kantar Media的數據，去年NBA總決賽六場比賽中帶來了2.88億元的廣告收入。NBA專員Adam Silver表示，NBA季後賽貢獻的廣告收入明顯，約占聯盟廣告收入的62％，本季例行賽廣告收入一直領先於上一季，從去年的2.226億元增至近2.49億元。

除門票和媒體轉播版權收入外，NBA官方及各球隊、球員均有商業贊助、品牌代言在身，其遊戲、品牌衍生授權收入也將受損，包括Nike、Adidas、百事、通用都是NBA主要的品牌贊助商，從2017年開始，Nike和NBA簽訂了8年合約，每年的球衣贊助就達4千萬元。

整體來說，此次疫情已影響到方方面面，隨著NBA停賽，即使是宅在家防疫，也仍可能受疫情影響，對於球迷來說，得好一陣子要無聊度日。

(旺報 )