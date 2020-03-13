位於台南市北區的鄭仔寮區域，以「低密度開發、高綠地比例」聞名，區內還有採雙語教學的明星學校文元國小，在歷經多年發展後，已成為台南知名的豪宅聚落。欣巴巴事業為滿足父母親的需求，在區內推出大樓案「文元及第」，受到不少自用族群青睞。本報特別訪問欣巴巴事業業務部/王秉逸協理，由他來針對鄭仔寮區域的發展潛力與「文元及第」，做一個完整的介紹。

面公園近學區 絕佳地段創造建案優勢

地段是建案的重要元素，文元及第在地段選擇上即佔了先天優勢 / 圖片由欣巴巴事業提供

王秉逸協理指出，文元及第擁有三大優勢：

其一，交通發達。建案位在鄭仔寮核心區，周圍台17、台61、國道8等快速道路環繞，還能快速銜接台86，而在2025年前，北外環道路將全線開放通車，屆時開車抵達南科只需15分鐘，無論市內移動或是前往外縣市均十分便利。

其二，商業繁榮。附近「商20區」活絡了當地經濟，知名賣場如Costco、家樂福、Uniqlo與其他品牌進駐其內，生活機能相當便利，逛街購物不必跑到大老遠，完全滿足消費需求。

其三，文風鼎盛。「文元及第」位處台南知名的文元雙語國小明星學區，且學校與巴巴事業互動良好，巴巴事業也曾於文元國小校慶日致贈籃球場回饋當地，小朋友可以在寬廣的運動空間內盡情地奔跑。學區內瀰漫著教育氛圍與學術風氣，讓父母放心地讓孩子在這裡成長學習，無後顧之憂。

注重每一個小細節 獨家工法打造安全至上的住家

文元及第在衛浴間採用RC灌漿，在重點空間加強防水工程。 / 圖片為本報攝

王秉逸協理指出，欣巴巴事業以「安全第一」為最高宗旨，唯有打造安全性絕佳的房子，才能讓大家住得安心，因此在建造過程特別嚴謹。為了安全考量，大樓結構採用大樑直通的雙十字樑，同時不會為了讓外型美觀而外推樑柱，使得整棟建築結構堅固。

在施工過程中，為大樓灌漿也是十分重要的步驟，除了使用高坍度混凝土改善水泥流動性外，灌漿全程不加一滴水，並且在地上結構體堅持雨天不灌漿，避免混凝土強度受到影響，注重這些小細節，其目的都是為了讓文元及第的整體堅固性達到完美程度。

汙水管構置上，「文元及第」與其他建築不同，不在一樓與二樓間設計轉管，而是讓汙水管直通地下室，且設計45度轉彎，解決一樓與二樓間因轉管淤塞所產生的惡臭問題，造福了二樓的住戶。而在防水工法上，文元及第在衛浴間使用RC灌漿特殊工法，並設計多達三層的防水層，使得即使經歷地震，也不會擔心衛浴隔間有漏水等困擾。

產品規劃多元 同時滿足不同族群空間需求

「文元及第-公園樓」

位於文成三路與育德三街上，規劃地上14層、地下2層，共有3房+1、4房、4房+1房型，坪數介於37至46坪之間，每層4戶共用2部電梯， 戶數單純，給你絕佳的生活環境品質，安全性大大提高。

貼近民眾購屋需求 B區及店面100%完銷

王秉逸指出，滿足大眾對於家的期待與需求，讓消費者住得安心，是欣巴巴事業打造文元及第的初心，公開後因祭出早鳥優惠價格，旋即造成踴躍搶購的風潮，B區及店面已全數完銷，公園樓雙面臨路精華A區即將啟動早鳥定購，預計將再度掀起搶購熱潮。

本次特別訪為王秉逸協理，由他來介紹文元及第的各種細節 / 圖片為本報攝

(中時電子報)