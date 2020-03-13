俄羅斯日前發生一起「奇案」，一名男竊賊潛入２８歲單身女子家中行竊，正巧遇到酒足飯飽、學過空手道的女主人返家，結果女子見他瘦小、又長的英俊，便將他制伏，霸王硬上弓得逞，男子最後不僅東西沒偷成，還遭強暴失身。

據「今日頭條」報導，女主人硬上男竊賊後，就將對方放走，男子事後不甘受辱，不惜吃上偷竊官司，決定報警，但這一告，就是扯到「偷竊」與「強姦」兩罪。

這起「偷雞不成蝕把米」的消息傳出，引起熱議「此案該怎麼判？」，不料，大陸法界人士推測最後的判決結果，可能讓跌破眾人眼鏡。「雖然男子什麼都沒偷到還失身賠，但我們（指大陸）刑法２６４條的盜竊罪規定：盜竊公私財物數額較大的，處３年以下有期徒刑；數額巨大的，處３年以上１０年以下有期徒刑；數額特別巨大的，處１０年以上有期徒刑或者無期徒刑。」

至於女主人的「強姦」行為「因我國（指大陸）刑法對強姦罪的定義便是以暴力、脅迫或者其他手段強行與婦女發生性關係，受害人的主體只有「女性」。」意指，女主人對男竊賊的女男行為「不構成強姦罪」，而她用繩子捆綁男子後，強行與對方發生性行為，僅涉嫌「強制猥褻罪」。

(中時電子報)