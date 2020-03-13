晶片供應大廠博通（Broadcom）第一季度每股盈餘（EPS）與營收低於預期，並因疫情變數撤年度財測，惟公司表示，隨在家辦公增加，雲端基礎設施銷售額可能不減反增；該公司是這波恐慌中少數公開描述疫情影響者，而與之關聯性大的穩懋（3105）13日股價自跌停價拉升，目前跌幅約4％，暫報228.5元。

博通第一季營收年增1％、至58.58億美元；毛利率55.7％，優於一年前的55.4％及前一季的54.6％；基於non-GAAP財報，每股稀釋盈餘5.25美元，不如一年前5.55美元，也略低於分析師所預期的5.33美元。

然博通表示，第一季度財報符合公司預期，並指出網路、存儲器與頻寬等業務逐年增長，半導體景氣漸漸好轉，惟因疫情致需求前景不確定性加劇，目前供應鏈未有實質性衝擊，但謹慎考量下決定回徹公司年度財測展望。不過，疫情使在家辦公增加，需頻繁地使用網路與雲端演算等服務，雲端基礎設施銷售額可能不減反增。

(工商 )