大陸國新辦13日舉行記者會，會上工業和信息化部副部長辛國斌在會上表示，企業復工復產過程當中，仍然面臨一系列困難和問題。

一是人員流動存在「痛點」。由於各地疫情不同、防控等級不同，企業反映用工短缺依然存在，一些關鍵崗位員工受困於疫情嚴重地區，出不來。二是物流運輸存在「堵點」。疫情嚴重地區物流運輸仍然受到一定限制，導致一些重要產業鏈企業復工困難。

三是中小企業現金流存在「斷點」。四是原材料供應方面還存在著一些「卡點」；五是防疫物資不足的「難點」。防疫物資產能產量雖然有了較大幅度的提升，但供給依然存在著不小的缺口。

辛國斌表示，下一步工信部將積極與相關部門加強溝通協調，推動解決企業復工複產過程中面臨的困難和具體問題，準備重點做好以下幾方面工作：一是推動重點產業鏈有序復工。二是要下大力氣紓解中小微企業生產經營困難。三是確實增強產業鏈協同復工復產的動能。

(工商 )