◎台股跌破萬點 政院：審慎觀察股匯市

美國股市暴跌，台股應聲下挫。行政院發言人Kolas Yotaka 今天表示，政院今天並未召開國安基金會議，但因應疫情，會審慎觀察股匯市行情，隨時因應。

◎對江啟臣改革給建言？侯友宜：相信他的智慧

立委江啟臣當選國民黨主席，將進行黨內改革工程，黨內人士透露，外傳將進行人事安排，媒體詢問新北市長侯友宜有無建言要江啟臣，侯13日於三重簡短回應，「謝謝大家關心，每一個都有自己的角色和定位，相信江主席的有能力和智慧處理好」。

◎混合低價豆獲利 西雅圖總經理不認罪

知名連鎖西雅圖咖啡被控以低價羅布斯塔豆混入阿拉比卡豆銷售，犯違反食安法、刑法標示不實罪，士林地院今首次開庭，總經理劉增祥當庭否認犯罪，並稱公司有「多種」配方，基於分層負責，授權廠長處理，他不知道有混淆包裝情事。

◎台灣3大毒梟林孝道 檢方具體求刑15年

台東縣警方年前破獲南部最大運毒集團，逮捕台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，近日再循線追查到2位陳姓接駁人員，及林所藏匿的100塊海洛因磚，總重約40公斤毒品，徹底瓦解「南孝道」毒品王國，台東地檢署近日偵結起訴，因自白減刑林孝道遭具體求刑15年。

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(中時電子報)