美股周四再遭血洗，台股今（13）日開盤後摜破萬點，一度崩跌786.17點、跌幅達7.54％。不過，智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子（6680）今年成長動能看佳，股價持平開出後於平盤微幅震盪，盤中翻紅上漲2.04％至60元，成為工業電腦族群中唯二「見紅」個股。

鑫創電子尚未公布2019年財報，雖然第四季營運動能稍緩，全年自結合併營收仍達3.71億元，年增9.41％，營運目標達成率93％。前三季稅後淨利0.46億元，年增15.2％，每股盈餘2.92元，優於前年同期2.56元。

鑫創電子2020年2月自結合併營收4139.6萬元，月增達71.88％、年增達20.4％，創1年高點、亦創歷史第3高。累計1～2月合併營收6548萬元，年減15.08％，但衰退幅度較1月的逾4成明顯收斂。

鑫創電子董事長許育瑞先前表示，公司去年順利打進日本市場，並在美國成功取得新關鍵客戶，已為去年公司營運增添數千萬元動能。今年隨著歐洲專案進展恢復，美國及日本專案陸續出貨挹注，對今年營運展望樂觀，目標營收成長超過2成。

許育瑞預期，今年成長動能主要來自美國及日本，由於去年洽談的專案將自今年起陸續出貨，預估今年合計營收貢獻將達約3成。隨著訂單需求動能恢復，預期首季營收將優於去年第四季，全年營運高峰估落於第二季和第四季。

據了解，鑫創電子2月營收動能顯著躍增，主要受惠歐洲警車及火車專案均自2月起放量出貨挹注。而去年為營運增添顯著動能的美國警車專案，新年度需求有機會自3月起出貨，持續挹注營運成長動能。由於協力廠商於台灣生產，新冠肺炎疫情對營運影響不大。

(時報資訊)