Adam Silver letter to NBA fans pic.twitter.com/F5GA2Yb0Ib — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2020

為了更加清楚表達NBA對抗新冠肺炎疫情的決心，NBA總裁席爾佛13日特別寫了一封給所有NBA球迷的公開信，強調會做出停賽的無奈決定，都是為了所有人的幸福與健康著想，更表示這次停賽至少持續30天，直到所有人確定安全才會重新開打。

以下是席爾佛寫給球迷的信件內容，「親愛的NBA球迷，就如同你們知道的，為了因應新冠肺炎疫情，我們已經臨時把賽季暫停了，我們做出這個決定是為了保障球迷、球員，以及所有跟我們比賽相關人士與公眾的幸福和健康，這次停賽至少持續30天，我們打算在所有相關人員安全情況下，再重新開始這個賽季。

我們同時將跟傳染病與公共衛生專家、政府官員協商，確定恢復比賽的安全規程，當我們為了未來的NBA賽事與制定合適賽制，會在發生任何變化時即時告訴大家，已購買的延賽門票，將在改期後仍可使用，假如比賽被取消或閉門進行，球隊將替球迷辦理退票。

我們鼓勵球迷前往官網第一時間了解最新消息，與NBA保持聯繫，你也可在那裡得到一些如何保護自己或家人健康的相關訊息。現在仍是一個複雜且隨時迅速演變的局面，卻也提醒我們都是廣泛社會的一部分，有責任彼此照顧，這是NBA將做的事情，我們感謝你們的體諒，感謝你們是體育界最棒的球迷。」

湖人球星「小皇帝」詹姆斯也在第一時間分享席爾佛的公開信，更寫，「席爾佛做得很棒！給我們的球迷，我們已經開始想念你們了。」清楚表達自己支持聯盟停賽作法，就算他先前曾一度公開放話，假如聯盟選擇閉門開打，他將拒絕參加，隨後卻馬上改口支持。

(中時 )