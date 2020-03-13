汽車自撞電線桿 駕駛沒事女友人死亡 12:312020/03/13 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ▲中壢聖德路13日上午發生一場汽車自撞電線桿事件，車廂雜物疑似力道過猛，雜物全噴飛，現場相當凌亂。（埔心分隊提供／蕭靈璽桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園中壢聖德路13日上午發生一場汽車自撞電線桿事件，救護車到場確認現場，23歲曾姓男駕駛已自行脫困，另一名20歲陳姓女子則經消防人員協助後脫困，但經判斷，曾女已無呼吸心跳，並將2人送往醫院。 中壢發生一起汽車自撞電線桿案件，23歲曾姓男駕駛自行脫困後有胸部疼痛的症狀，另一名隨同的20歲曾女卡於車內，經消防人員協助脫困後，並評估曾女已無呼吸心跳，且已將2人送往醫院，為什麼汽車會自撞電線桿，現場人員表示筆直的路，不知道為甚麼會撞？但實際自撞原因還待警方了解。 (中時 ) #電線桿 #撞電線桿 #汽車 #人員 #中壢 也許您會感興趣 推薦閱讀 刺激汽車消費 電動車成重點 04:102020/03/10 焦點新聞 如果連白衣天使都怕了 04:102020/03/10 時論廣場 挺抗疫英雄！全聯今免費送10萬杯咖啡 給醫護人員 14:252020/03/10 生活 大學生揪感心 醫院門口現烤披薩贈醫護 13:592020/03/10 社會 臻鼎併先豐 爭霸全球PCB 04:102020/03/11 產業．科技 防疫送暖 大學生烤披薩贈醫護 04:102020/03/11 地方新聞 雲林四湖凌晨火警 6旬男子命喪火窟 10:182020/03/12 社會 「你守護病人 我們守護你」!’M COFFEE送暖奇美醫護 13:422020/03/12 生活 愛的巧克力 鹿港高中為秀傳醫護人員送暖 16:022020/03/12 生活 陸2月汽車產銷量 狂掉八成 04:102020/03/13 全球財經 社會熱門新聞 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜密PO文「進了我…」 - 社會 趴趴走4次遭重罰100萬 居家檢疫男情緒不穩送醫 - 社會 F奶蔡宜芳不倫戀 陳揮文3句「老司機忠告」太精闢 - 社會 蔡宜芳爆哭認愛張益贍 肥宅輸49歲阿伯好沸騰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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