桃園中壢聖德路13日上午發生一場汽車自撞電線桿事件，救護車到場確認現場，23歲曾姓男駕駛已自行脫困，另一名20歲陳姓女子則經消防人員協助後脫困，但經判斷，曾女已無呼吸心跳，並將2人送往醫院。

中壢發生一起汽車自撞電線桿案件，23歲曾姓男駕駛自行脫困後有胸部疼痛的症狀，另一名隨同的20歲曾女卡於車內，經消防人員協助脫困後，並評估曾女已無呼吸心跳，且已將2人送往醫院，為什麼汽車會自撞電線桿，現場人員表示筆直的路，不知道為甚麼會撞？但實際自撞原因還待警方了解。

(中時 )