美國股市周四狂瀉2千多點，創下32年來最慘，當天更出現史上第三次熔斷，導致美股交易一度暫停15分鐘。全球股市暴跌，光是12日就有11個國家股市熔斷，成為歷史性的一刻。

綜合陸媒報導，根據不完全統計，光是3月12日，美國、巴西、加拿大、泰國、菲律賓、巴基斯坦、韓國、印尼、墨西哥、哥倫比亞、斯里蘭卡等11國股市因暴跌觸發熔斷機制。若加上之前交易日現過熔斷的科威特股市，近一周已有12個國家股市因為暴跌發生熔斷。

受到新冠肺炎疫情以及國際油價暴跌影響，全球股市近日出現暴跌，美股更是在一周內出現兩次熔斷，連股神巴菲特都坦言，活了89年的他，也是第一次經歷這件事。不過，巴菲特指出，這次的市場並沒有比2008年金融海嘯以及1987年10月的黑色星期一股災可怕。

CNN報導指出，這次新的熊市會持續多久難以預測。統計了美股歷史上的熊市，平均持續21個月，最長的一次熊市出現在1937年3月，持續62個月；而剛剛結束的這輪牛市始於2009年，已持續11年，是美國歷史上時間最長的牛市。

(中時電子報)