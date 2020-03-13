新冠肺炎疫情越發嚴重之際，今日立法院朝野火速合作通過了600億紓困振興特別預算，三讀後發言時間，國民黨籍立委們除了感謝醫事人員的辛勞，也提醒政府，預算來自人民納稅錢，仍應用在刀口上。

翁重鈞指出，許多人擔心之後審預算時若嚴格把關，恐影響防疫工作進行，但特別條例中特別授權行政院，只要是防疫有關經費都可以隨時動支且不限額度，因此不會影響防疫進行。況且在野黨天職就是要好好監督政府，因此希望將來每分錢都要在刀口上，不要隨便浪費人民血汗錢。

蔣萬安也表示，本次許多部會編列預算時沒有細部方案、沒有完整計畫，甚至跟很多原本一般年度預算要做的事項非常類似。預算每一筆錢都來自納稅人交的錢，紓困預算要救急，要用在真正需要的產業與民眾身上，呼籲行政部門接著執法要清楚詳細，且讓民眾完全了解。

林奕華則呼籲政府傾聽民意，不要一味反對在野黨所提建議，尤其振興抵用券是否一定要綁國旅？希望行政院能彈性調整。另外這次疫情可能會拖蠻久，希望行政院不要重導面對SARS特別預算執行率不到5成的覆轍。

李德維則說，如今預算通過大家都欣慰，但2月初國民黨團建議編列5百億紓困預算時，竟被民進黨立委酸，認為是在漫天喊價，結果一個月後6百億特別預算通過。國民黨團對得起所有民眾與社會，希望防疫期間捐棄成見，不是在野黨提的建議執政黨就不能接受。

葉毓蘭則提醒，警察有許多與民眾密切接觸的勤務，除了口罩之外，其他防護裝備也要升級，這樣不只保護警察也保護民眾。另外對於最辛苦的醫事人員和藥師 應該給予稅賦減免。楊瓊瓔則說，通過6百億特別預算，表示這是緊急迫切需要的紓困，政府一定要立即出台紓困方案，勞動部更要好好解決勞工碰到的問題。

(中時 )