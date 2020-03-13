德翔海運宣布本月24日起將新增香港/華南/泰國TRX航線，成為公司進出泰國的第八條航線。德翔總經理涂鴻麟指出，中泰之間往來的農產品特別多，公司這次挑選的兩艘可裝載1,100箱（20呎櫃）貨櫃船，船上各配置約250個40呎冷凍櫃插頭，以滿足市場需求。

涂鴻麟指出，中國大陸2月運歐美的貨載都是衰退的，但是出口到東南亞的貨載成長3％。泰國原就是中國大陸的備援生產基地，包括汽車、成衣等相關產品，泰國的米、榴槤、龍眼、山竹等在大陸很受歡迎，大陸的橘子、葡萄等也銷往泰國，因此對冷凍櫃需求特別高。

中泰航線雙向貨載相當均衡，市場成長性高，德翔配合近洋航線布局，擴大亞洲區間服務網路，新開的TRX航線，彎靠港口依序為香港-南沙-蛇口-曼谷-林查班-香港。

新航線由德翔單獨經營，投入兩艘貨櫃船提供每周一航次運務，提供泰國四天直航香港，華南五天直航泰國的快航服務，是中泰之間最快速的航班，在蛇口、香港與泰國間，與另一條泰國航線共同提供每周雙班服務，提供客戶雙向間更多元、便捷且優質的貨物運送服務。

(工商 )