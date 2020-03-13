展碁國際今日送件申請登錄興櫃股票 12:102020/03/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（13）日表示，展碁國際公司（6776）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，展碁國際公司成立於民國66年12月間，為老牌上市科技公司宏碁的轉投資事業，展碁國際公司董事長為陳俊聖，主要經營業務是3C電腦周邊、電腦軟體、遊戲商品等產品與相關服務之代理與銷售，送件時資本額為7億3,748萬元。展碁國際公司108年業績，營收135億293萬元，稅前盈餘1億2,555萬元，每股盈餘1.7元。 (工商 ) #宏碁 #展碁 #送件 #申請 #登錄興櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 力積電 掛牌申請邁大步 04:102020/03/10 證券．權證 防疫改回用免洗餐具 環署點頭 04:102020/03/10 政治要聞 僅6.4％家長申請防疫照顧假 不申請原因曝光 11:172020/03/10 生活 環拓科技今日送件申請登錄興櫃股票 16:412020/03/10 財經 遭批防疫破口 尹立反批高市選委會場地安排不當 17:352020/03/10 政治 防疫千元補償金 23日開放申請 19:422020/03/11 生活 環拓科技 申請登錄興櫃 04:102020/03/12 證券．權證 展碁去年每股賺1.7元 拚明年上市 09:352020/03/12 財經 歐洲專利申請 華為去年奪冠 04:102020/03/13 全球財經 展碁營運旺 月底登興櫃 04:102020/03/13 證券．權證 財經熱門新聞 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 - 工商 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇在後頭 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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