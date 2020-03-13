新冠肺炎疫情蔓延全球，抗疫保單無法再等待。南山人壽13日宣布，即日起對現售17張住院醫療險，以附加批註條款方式，針對法定傳染病（即含新冠肺炎）取消30天等待期，若已投保且仍在等待期的保戶，不用附加，保單立即生效。

南山人壽強調陪民眾抗疫，最安心的作法就是住院醫療險免等待期，立即生效、立即有保障，這次附加批註條款，保戶免額外付費，馬上投保，馬上就有住院相關保障。

保險局10日宣布，針對新冠肺炎等法定傳染病，若保單要取消30天等待期，可不視為新種保單，各公司可馬上開賣，15天內再送保險局備查即可，國泰人壽11日已宣布10張現售住院醫療險，以附加批註方式對法定傳染病免等待期，且仍在等待期的保戶立即進入保障階段，但國壽的批註條款初步只先開放到6月30日。

南山人壽是第二家宣布，對現售醫療險保單的法定傳染病，以附加批註方式取消30天等待期，共有17張保單，且保單契約生效日在2月13日到3月12日，即目前還在30天等待期的保戶，免額外附加，對新冠肺炎立即進入保障期，且南山人壽表示，此批註條款目前沒有訂期限。

南山人壽亦表示，其所有醫療險都已將法定傳染病納入保障範圍，所以保戶無須擔心，倘若不幸感染新冠肺炎，南山人壽除依約給付醫療保險金外，入住負壓隔離病房期間，會比照加護病房給付標準辦理。此外，在保戶住院期間將提供最高5日，上限新台幣5萬元的住院關懷預付保險金。

(工商 )