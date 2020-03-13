楊月娥、甄莉及柚子醫師上《聽媽媽的話》分享孩童疾病照護知識，楊月娥分享18歲女兒罹患血癌到治癒的心路歷程，直言剛得知時內心很慌張，「是不是我沒照顧好，還是遺傳了什麼不好的東西給她。」一句話道盡為人母的辛酸與堅強，主持人小禎也忍不住稱讚楊月娥非常開朗，楊月娥則說：「不開朗、不奮戰、不然勒？」並表示發病初期，甚至以為女兒是因為高三課業壓力大才裝病，直到女兒有次在學校眼前一片黑看不見，送到醫院驗血才知道事態嚴重，女兒在病床上輸血，還一邊生氣的說：「你看吧！我就跟你說吧！」讓她痛哭跟女兒道歉。而現在女兒已經完成療程，身體也沒有癌細胞了，讓楊月娥大讚「台灣醫療真是太棒了」！

小禎在討論「全職媽媽VS職業媽媽」主題時，她認為職業媽媽除了經濟自主外，在生活上也能更自由、無壓力，更搞笑說：「身邊全職媽媽出去喝酒都像瘋了一樣。」其中班底媽媽小霓質疑職業婦女在外時間長，可能容易外遇，小禎傻眼反駁：「不是這樣說吧！」GiGi及何嘉文更說辯論結束後，更加深一定要當「職業媽媽」的信念，直呼因為「全職媽媽」給人壓力很大的感覺。

(中時 )