新冠肺炎疫情重創影視產業，過年期間中國宣布暫停拍攝，影視產業一片蕭條，然而，隨著疫情蔓延全球，現在連美國電影圈也受到影響。原定今年5月將上映的《玩命關頭9》，如今檔期也宣告順延，消息曝光讓不少紛絲崩潰。

《玩命關頭9》電影預告片一出，全球點擊次數突破5億大關，也證明這系列電影的高人氣，新的一集原定將在今年5月上映陸續，北美首映為5月22日，但隨著疫情影響，這部萬眾矚目的電影將改期，北美上映時間改到2021年4月2日，影迷們必須再等一年。

《富比世》（Forbes）報導也寫道，當《玩命關頭9》檔期順延的消息曝光，實在是感到震驚，因為它有望成為今年最賣座的電影；至於被認為是《玩命關頭9》最大競爭對手的《007：生死交戰》則是從今年4月延至11月。

（圖／翻攝自馮迪索IG）

消息曝光，不僅粉絲難過，主演馮迪索（VinDiesel）也發表聲明，他表示，自己知道大家對這部電影有多期待，這就是為何很難開口告訴大家電影將延期，雖然聽到消息會很失望，但他認為必須以所有人的安全做首要考量。

除了《玩命關頭9》和《007：生死交戰》外，《比得兔兔》、《噤界2》也都已經宣告延檔，接下來還有許多強檔，如：《黑寡婦》、《神力女超人1984》，雖然尚未宣布延期，但預計近期會宣布消息。

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(中時電子報)