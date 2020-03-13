大聯盟宣布因新冠肺炎疫情影響，開幕至少延期2周，不過這並不代表2周後就能撥雲見日，目前大聯盟與各球團還在制定今年的賽程以及各項應變計畫，但尚未有進一步說明，讓球員不知所措，小熊隊球員奇普尼斯(Jason Kipnis)就在推特上以球員角度提出疑問，卻沒有人能給他正確答案。

大聯盟延後2周開幕，不過華盛頓州、紐約、加州等地方政府都宣布禁止超過250人聚會，且尚未有終止時間，較嚴重的華盛頓州至少到4月底前都禁止大型集會，因此即使大聯盟能在4月10日恢復比賽，但也不代表能正常進行。

除了春訓取消、大聯盟延期，小聯盟例行賽也無期限延期，這讓數以千計的美職球員無所適從，小熊隊球員奇普尼斯在推特上點出所有球員的疑問，「所以我想問……我們現在該回家嗎？留下來繼續訓練？何時、開如何開始備賽？多出來這兩周有什麼計畫？我們仍能拿到薪水嗎？一切都好怪。」

大聯盟官網報導，響尾蛇老闆肯德瑞克（Ken Kendrick）周五開始繼續讓球員訓練，並備好訓練員及食物；釀酒人則制定不同的訓練計畫，以保持球員身體狀況；水手執行長史坦頓(John Stanton)則表態，選手會繼續在沒有觀眾的情況下進行春訓計畫，直到球季開打。

(中時 )