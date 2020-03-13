台北市議員耿葳被控在姑姑厲耿桂芳擔任市議員時冒名領取助理費，被控偽造文書，台北地檢署偵查後發現，耿葳是因為母親詹麗玲被凍結帳戶，詹才用女兒的名字任職並領薪水，耿葳完全不知情，13日將她不起訴處分；厲耿桂芳及詹麗玲涉犯偽文罪，但因認罪各以繳交國庫40萬元條件獲緩起訴2年。

檢方追查發現，詹麗玲在2011年11月間，因銀行帳戶被凍結，怕擔任助理厲耿桂芳的薪資無法提領，徵得女兒同意後終止自己的聘用，改用女兒耿葳的名字支領薪水，實際上母女2人都繼續在辦公室服務，但同領1份薪水。

耿葳在2014年6月至2016年9月間到美國讀書，詹麗玲及厲耿桂芳未經耿葳同意，仍聘耿葳為主任，詹麗玲並在「台北市議會議員助理聘書」、「台北市議會議員自聘公費助理遴選表」等文件上，偽簽耿葳的姓名，以耿葳名義續領薪水。

厲耿桂芳在2015年8月將詹麗玲的薪水每月增加2萬6千元薪水，詹麗玲為此還找了何姓友人為人頭，以何女名義領款。

檢方偵查中，耿葳表示本來就在姑姑的辦公室幫忙，始終沒有薪水，直到某天母親告訴她可有薪水領了，她不清楚細節，也不知道母親的銀行帳戶遭到凍結，且她自己的帳戶一向都由母親保管、使用，需要生活費也都向母親索取。赴美讀書後，並不知道自己仍繼續被聘用。檢方發現耿葳沒動用過帳戶裡的錢，平時花費都是刷信用卡或跟母親領現金。

檢方認定耿葳對支領薪水並不知情，因此不起訴處分。至於詹麗玲等3人，都在偵查中認罪，且犯後態度良好、無前科，詹麗玲也確實在厲耿桂芳辦公室任職，並非沒有提供勞務而詐領或溢領薪水，因此以繳交國庫40萬元及10萬元為條件，給予3人緩起訴處分。

(中時 )