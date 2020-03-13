「口罩實名制2.0」網路預購昨上路，但沒想到一開放造成網路大當機，讓網友理智崩潰，怒轟政府再說大話啊！更有韓粉拜託媒體，別再造數位政委唐鳳的神了！趕快解決問題比較實在。

口罩實名制2.0的網購功能昨開放，不少網友下載「健保快易通」的APP，卻驚覺它根本還沒準備好。許多IOS用戶留言表示，「一直閃退，花了大半天還是無法順利認證」、「試了兩天，還是閃退（攤手）」

有網友在粉專《李四川後援會》臉書發文表示，「報紙天天在捧唐X, 天天在造神，結果神沒造到，造到鬼了，天天在說實名制多好多好，在加上2.0多好多好，結果唐鳳被打臉了，口罩2.0狂當。光是口罩事件，媒體天天在報導，是要報到幾時？還要再造神，下一位不知到是誰？真的是夠了」。

網友留言。（摘自李四川後援會網頁）

底下網友也紛紛表示，「一直造神到最後全台人民都會被精神轟炸成為名符其實的神(没精神)」、「這位唐某人，說實在我還真不知道他（她）是幹嘛的」！

對此，衛福部健保署表示，昨早9時健保快易通APP瞬間湧入8萬多人導致系統壅塞，當下僅7人成功買到口罩。據《自由時報》報導，唐鳳抓出系統當機問題後，加大後端平台網路流量，網站和App預購問題得到有效解決。

(中時電子報)