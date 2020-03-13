新型冠狀病毒疫情歐美快速蔓延，美股今晨再度熔斷重挫，全球股市大鬧股災，儘管台灣自身疫情控制得宜，但台股依舊難逃這波熊市風暴襲擊，今指數摜破萬點，IC設計指標股聯發科(2454)今重挫開低逾9%，隨即跌幅一路收斂，10:30過後更一度到接近平盤位置，扮演盤面重要抗跌指標。

聯發科主要銷售市場為大陸，受到新型冠狀病毒的衝擊，首季營運偏向保守，第一季營收預估在550億~602億元之間，季下降7%到15%，年增加4%到14%，營業毛利率預估為42%±1.5%，但就全年來說，聯發科依舊看好5G可以扮演今年營運重要動能。

新型冠狀病毒疫情現階段燒到歐美市場，導致消費市場停擺，反倒是位於大陸的42家蘋果專賣店今日全數恢復營業，有說法將其解讀為大陸終端消費市場的回溫訊號，疫情現階段重災區已經轉移到歐美市場，儘管聯發科非蘋果供應鏈，其主要客戶為大陸品牌智慧型手機大廠，但只要大陸終端消費市場可以回溫，對聯發科來說，絕對是正面的訊息。

聯發科今年的營運成長動能鎖定5G，目前也已經推出天璣1000、天璣800兩款5G SoC(系統單晶片)，市場也估計，Android陣營在5G智慧機的市占率會落在約40%，假設聯發科在5G市場所拿下的占比與4G LTE時代相仿，則將力拚拿下Android陣營40%市占率，加上5G產品的毛利率更勝4G，也優於平均毛利率，此也對聯發科獲利將帶來實質貢獻。

(時報資訊)