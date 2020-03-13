麗豐-KY(4137)主營美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」積極展店及單店獲利提升，2019年營收、獲利雙創歷史新高紀錄。麗豐2019年全年合併營收為新台幣51.39億元，稅後淨利達14.32億元，EPS 18.02元。

麗豐-KY董事會決議2019年擬配發每股現金股利13元，配發率達72.14％，計劃將在6月5日召開股東會。另外，董事會決議自2020年3月13日起至2020年5月12日將實施庫藏股，目的為轉讓予員工，預計買回自家股票1,000張，買回價格區間為新台幣150~262元。

麗豐指出，目前主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」已超過五成店家開始恢復下單出貨，「新美力電商通路」在此時亦發揮關鍵性的營運角色，上架包含抑菌產品、口罩等防疫產品，首批庫存已供不應求，另外，公司三月初收到上海稅局核發財政補貼收入為人民幣2,519萬元，期望未來疫情能夠漸漸穩定，讓短期不確定的衝擊降到最低。

(時報資訊)