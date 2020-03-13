為強化新冠肺炎防疫工作，交通部台鐵局計畫3月底前於20個車站加裝32台紅外線熱顯像儀，若旅客體溫超過37.5度將進行複測，預計招募84名具護理背景（含退休護理背景）人員，支薪標準採按時計酬，以基本工資計算，一同加入防疫天使行列，守護乘客健康。

台鐵局依車站設置紅外線測溫儀數及車站剪票口數綜合考量，共20個車站需要84名專業護理人員。台鐵局表示，凡符合中華民國國民年齡滿18歲以上、身心健康且經公私立醫療院所健康檢查證明無法定傳染病者均可應徵，而具備護理背景人員（含退休護理背景人員）優先錄用。

即日起至3月20日止，如有意願可撥打臺鐵局各運務段防疫專線，台北運務段(02)23815226轉3286、台中運務段(04)7623088、高雄運務段(07)5810517、宜蘭運務段(03)9372973轉16、花蓮運務段(03)8563062。

台鐵局指出，防疫天使工作內容包含協助監控車站設置之紅外線測溫儀器，若旅客體溫超過37.5度，則要複測體溫超標旅客，以及其他車站交辦的相關防疫事宜。

(中時 )