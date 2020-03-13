《店頭市場》展碁送件申請上興櫃 12:162020/03/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展碁國際(6776)送件申請上興櫃。 展碁國際成立於66年12月，主要業務為3C電腦週邊、電腦軟體、遊戲商品的代理與銷售，董事長為陳俊聖，總經理為林佳璋，目前股本7.37億元，108年合併營收為135.02億元，稅後盈餘為1.25億元，每股盈餘為1.7元。 (時報資訊) #展碁 #送件 #興櫃 #店頭市場 #電腦 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》熱映、巨虹9日起預收款券 08:032020/03/09 財經 《店頭市場》山富、映興3月9日上櫃 13:412020/03/09 財經 環拓科技今日送件申請登錄興櫃股票 16:412020/03/10 財經 遭批防疫破口 尹立反批高市選委會場地安排不當 17:352020/03/10 政治 《店頭市場》環拓科技申請上興櫃 07:442020/03/11 財經 《店頭市場》元勝11日起預收款券，45分鐘撮合一次 07:442020/03/11 財經 展碁去年每股賺1.7元 拚明年上市 09:352020/03/12 財經 展碁營運旺 月底登興櫃 04:102020/03/13 證券．權證 《店頭市場》合世、精材今起預收款券，並每20分鐘撮合 08:192020/03/13 財經 展碁國際今日送件申請登錄興櫃股票 12:102020/03/13 財經 財經熱門新聞 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 - 工商 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 國家隊出手？台股尾盤急拉 收跌293點 萬點失而復得 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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