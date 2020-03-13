展碁國際(6776)送件申請上興櫃。

展碁國際成立於66年12月，主要業務為3C電腦週邊、電腦軟體、遊戲商品的代理與銷售，董事長為陳俊聖，總經理為林佳璋，目前股本7.37億元，108年合併營收為135.02億元，稅後盈餘為1.25億元，每股盈餘為1.7元。

(時報資訊)

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