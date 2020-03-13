新冠狀病毒疫情在全球快速擴散，急速高漲的恐慌情緒導致全球股市暴跌，周五南韓股市亦上演雪崩式重挫，盤中更一度觸發熔斷機制，為近20年來首見。目前KOSPI指數大跌8%，稍早前跌8.2%，創下近10年新低。目前美股期貨跌幅持續擴大，道瓊指數期貨下挫763點或3.62%，意味著美股恐將迎來「黑色星期五」，亦為韓股帶來壓力。韓元急貶1.38%，報1,223.4兌一美元，創4年新低。

(時報資訊)