《韓股》韓股崩跌，20年來首次觸發熔斷機制 12:162020/03/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠狀病毒疫情在全球快速擴散，急速高漲的恐慌情緒導致全球股市暴跌，周五南韓股市亦上演雪崩式重挫，盤中更一度觸發熔斷機制，為近20年來首見。目前KOSPI指數大跌8%，稍早前跌8.2%，創下近10年新低。目前美股期貨跌幅持續擴大，道瓊指數期貨下挫763點或3.62%，意味著美股恐將迎來「黑色星期五」，亦為韓股帶來壓力。韓元急貶1.38%，報1,223.4兌一美元，創4年新低。 (時報資訊) #全球 #韓股 #觸發 #熔斷機制 #新低 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》台積電創今年新低，市值跌落8兆元 10:172020/03/09 財經 恆生指數低開1,012點 創逾半年新低 10:212020/03/09 財經 受疫情影響 華新2月合併營收創2012年以來新低 09:032020/03/10 財經 美股爆23年首次暫停交易 1分鐘看懂熔斷機制 11:452020/03/10 財經 《韓股》政府限制賣空，韓股跌幅收斂 12:332020/03/10 財經 《韓股》政府防堵空方狙擊，韓股反彈漲0.42％ 15:572020/03/10 財經 《韓股》懷疑美救經濟能否加惠亞洲，韓股跌1.46％ 12:162020/03/11 財經 《韓股》國內疫情回溫、美股期貨重挫，韓股收跌2.78％ 16:142020/03/11 財經 《韓股》疫情進入大流行＋美股期貨暴跌，韓股重挫逾4％ 11:422020/03/12 財經 《韓股》韓股收跌3.87％，創4年半新低 15:572020/03/12 財經 財經熱門新聞 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 - 工商 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇在後頭 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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