36歲林柏昇（KID）於2019年4月15日入伍服替代役，時隔近一年，KID今（ 13）日正式在臉書秀出「替代役退役證明書」，宣告光榮退伍的消息，「欸！欸欸欸……那個誰我退伍了～以下開放恭喜留言……太多話要說…算了！留在節目上好好說～現在我只想衝出役政署，脫掉制服，大叫～～～我～～～要～～～回～～～來～～～啦～～～～～啦（回音）啦（回音）啦（回音）。」

昨日晚間KID先在臉書預告「The last day.（最後一天）」，同時Po出人在身處叢林、張開雙臂的照片，意指自己即將揮別當兵生活、重返演藝圈。KID的光榮退伍發文，眾星友也留言祝賀，王心恬搞笑說：「是男人了，恭喜！」黃豪平更不忘為自己節目打廣告，「三國智歡迎你來作客！咦？」吳怡霈則開玩笑說：「天哪有人要退伍了，要不要再當一年。」粉絲更是紛紛表示期待KID回歸《綜藝玩很大》，跟小鬼一同大對決。

去年4月入伍的KID，早年以CIRCUS團體出道，以製作裸奔搞怪網路影片得名。他當兵入伍後一度從81公斤瘦到72公斤，後在南投的役政署「公益大使團」服替代役，去年10月遭爆在服役時行為脫序，裸下身跨騎同袍身上，還叫囂「要在辦公室打手槍」。宣告將回歸演藝圈的KID，已有《綜藝玩很大》、《木曜4超玩》等節目期待他重回主持行列。

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(中時電子報)