旗下有兩艘郵輪因淪為武漢肺炎疫情溫床而被隔離的公主遊輪公司（Princess Cruises）宣布，公司所有18艘郵輪停航2個月。

路透社報導，公主遊輪的決定，讓已飽受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情摧殘的郵輪業雪上加霜；芬蘭的維京航運（Viking Line）稍早也暫時停開遊河與海上的郵輪。

公主遊輪公司執行長史瓦（Jan Swartz）在官方YouTube頻道上針對停航的決定說：「在我任職公司的20年裡，從未面臨過去40天我們所經歷的考驗。這或許是我們有史以來，做出最艱難的決定。」

上週公主遊輪旗下的至尊公主號（Grand Princess）從夏威夷回航的途中因接獲船上有乘客和船員出現類流感症狀，而被拒絕停靠在舊金山灣。經篩檢後，有21人確診新型冠狀病毒，大多是船員。搭乘該郵輪的人中，至少有一對夫婦對公司提告，求償100萬美元（約新台幣3053萬元）精神損害。

今年2月時，公主遊輪旗下另一艘鑽石公主號（Diamond Princess）郵輪，更因數百人在船上確診，一度成為中國境外最大宗的疫情擴散點。當時船上有700人感染，並有6人死亡。

(中央社)