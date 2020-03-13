國民黨籍立委吳斯懷遭爆向國防部索取多項機密資料作為質詢用途引起爭議，由於吳為衛環委員，卻向國防部索取資料是否適當讓界懷疑，國防部為此上午澄清表示，提供的資料都是依據國防報告書等公開資訊，未涉及機密的內容。

據了解，吳斯懷卻日前非別向國防部業管單位索取資通電軍、陸海空軍人力編制、聯兵旅戰力規劃等機密資料。 國防部表示，基於立委監督各行政部門施政的權責，國防部會依法提供相關資料。

但國防部強調，提供的資料都是依據國防報告書、四年期國防檢討等公開資訊，未涉及機密內容。 國防部也解釋，提供資料都會依照國家機密保護法的規範處理。

據了解，國防部不管任何資料基本上都會依法提供給委員，但如果是密件等級，通常會由業管單位主官，親自帶著資料面見委員，並由委員親自觀看，連助理也碰不得。

軍方人士也私下透露，有時遇到敏感的內容，們拿去給委員面報的機密資料，有時遇到實在太機敏的內容，通常會技巧性的「假」一下，不可能全都露。

(中時電子報)