新北市貢寮區山區和美里西靈巖寺前邊坡4日遭到人傾倒近三萬噸的大量土石及磚瓦等營建混合物，引起在地居民的群起撻伐，基隆地檢署於12日只怕國土保育專組主任檢察官陳彥章發動搜索，鎖定基隆市某工地的林姓工地主任、土地業者等6人為濫倒的犯嫌，並約談到案，盼揪出幕後不法集團。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章指出，目前與新北市政府警察局瑞芳分局組成專案小組，調閱監視器華面來比對，追查出營建混合物來自林姓主任負責的工地，並在發動搜索後，查扣相關出土及進土文件，基隆地檢將持續查緝轄內非法棄土案件，而企圖以合法掩飾非法、破壞水土保持及污染環境者，將從嚴追訴，絕不寬貸，他也呼籲，民眾若發現居住周邊環境遭人濫倒廢棄土方，請立即報案並提供相關線索，以供檢警即時追查，一起維護我們生活的環境。

新北市農業局表示，濫倒的業者於2月在新北市貢寮區和美街山坡，傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物，面積約3,000平方公尺，經現場稽查，於第一時間勒令業者停工並查扣挖土機1台，並對違規行為除依水土保持法、山坡地保育利用條例裁處，但不肖業者於4日在西靈巖寺山坡再度傾倒近3噸土石，施工業者更堅稱是為了興建停車場使用，市府調查後，認定其有竊占公有土地及導致水土流失的事實，全案移送基隆地檢署偵辦。

農業局指出，山坡地擅自開挖整地、堆積土石之行為，已違反水土保持法，依規定可裁罰6到30萬元，情節重大者，移送法辦，農業局強調，本案屬連續違規行為，有明顯犯意，該行為致生水土流失及竊佔他人土地除行為人移送地檢署偵辦，並要求行為人限期改正，未改正者連續處罰。

(中時 )