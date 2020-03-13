蔡依林10年在節目上和吳宗憲分享過去有憂鬱症傾向。（圖／翻攝自 Youtube）

本土天文吳宗憲最近在節目中脫口稱得憂鬱症都因「不知足」，引來各界討論，吳宗憲對此喊冤，強調自己是鼓勵病人多往正面思考，是被曲解本意。而最近有人挖出，吳宗憲早在10年節目上，就曾對天后蔡依林開釋：「憂鬱症的原因就是不知足」，蔡依林當下睜著大眼沒回應，最後笑笑說：「我現在沒有這個病啊！放心」。

蔡依林10年前上吳宗憲節目《綜藝大國民》，分享出道至今心路歷程，被問到人生最想「倒帶」的時期，她回應應該是逼自己要瘦到35公斤的時候，希望可以糾正當時自己錯誤的觀念，當時不只失去健康，還有點憂鬱症的傾向，吳宗憲說：「憂鬱啊，你不要有憂鬱症啊，我跟你講，憂鬱症只有一個狀態，憂鬱症的原因就是不知足」。

吳宗憲又勉勵說，應該多往好的地方去想，一旁的孫協志跟著表示：「這個實用」，蔡依林起初沒說話，後來面露笑容回自己現在已經沒生病，要大家放心，吳宗憲則問當時憂鬱到什麼程度？蔡依林說：「因為那時候太瘦了，減肥就是有一種矯枉過正的感覺，就是覺得自己一定要很瘦很瘦，而且身體都不好，加上那時候在念書又在工作，在學校學長學姐不是對妳很友善」，導致她當時很不開心，在路上都是低頭來去匆匆，很沒自信，幸好後來想開，從此拒絕任何過度的減肥法，自覺現在這樣健康就好。

(中時電子報)